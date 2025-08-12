Во втором туре Ла Лиги 2025/26 Леванте сыграет с Барселоной. В заявке новичков элиты находятся лишь три игрока.

В Ла Лиге действуют строгие внутренние правила финансового фэйр-плей. Эти правила крайне усложняют работу многих клубов, включая регистрацию новых игроков. Проблемы Барселоны – самые обсуждаемые, по понятным причинам. Войцех Щенсны, Жоан Гарсия и Маркус Рашфорд все еще ждут попадания в заявку “блаугранас”, но это ничто по сравнению с ситуацией Леванте, сообщают испанские СМИ.

По состоянию на 11 августа команда, которая недавно вышла в Ла Лигу, зарегистрировала... трех игроков. Защитник Адриан де ла Фуэнта, полузащитник Серхио Лосано и нападающий Иван Ромеро заявлены на участие в турнире. Все это происходит за 5 дней до стартового матча сезона против Алавеса и за 12 дней до игры второго тура с Барселоной.

Ситуация может измениться буквально за несколько часов, но дела в Леванте идут явно не идеально. Клубу с трудом удается выполнить условия, установленные Хавьером Тебасом, которые неслыханны для других ведущих европейских лиг.

Добавим, что Леванте держит бесславный рекорд, но подобные проблемы переживают другие клубы. Так, Овьедо и Эльче имеют по 12 игроков, Хетафе – 13, Сельта – 14, а Севилья – 15.

