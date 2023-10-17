Фаджиоли делал ставки на матчи, что запрещено законодательством. Когда эта информация была обнародована, туринская прокуратура начала расследование и доказала вину футболиста. Игроку угрожала трёхлетняя дисквалификация, но он пошёл на сотрудничество со следствием.

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Как информирует официальный сайт Федерации футбола Италии, Фаджиоли получил 12-месячную дисквалификацию, 5 месяцев которой были заменены условным сроком. Игрок обязан посещать терапевта не менее 6 месяцев. Также ему предписаны не менее 10 общественных встреч в любительских спортивных объединениях, федеральных территориальных центрах и центрах выздоровления от игровой зависимости. Федеральная прокуратура будет следить за соблюдением указаний. В случае нарушения игроком предписания, соглашение между ним и прокуратурой будет расторгнуто.

Помимо этого Фаджиоли будет вынужден заплатить штраф в размере 12,5 тысяч евро за нарушение статьи запрета ставок на футбольные события под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, что ранее длительную дисквалификацию заработал другой хавбек Юве, Поль Погба.

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