Исполнительный совет клуба Вердер принял решение покинуть социальную медиа-платформу Твиттер, информирует официальный сайт бременского клуба. "Музыканты" выразили несогласие с политикой Илона Маска.

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"После того, как Илон Маск приобрел платформу, языку ненависти, враждебности к меньшинствам, праворадикальным постам и теориям заговора было позволено распространяться с невероятной скоростью, прикрываясь свободой слова. Радикализация платформы активно подпитывается личными публикациями Илона Маска, которые включают трансфобные и антисемитские комментарии, а также распространение конспирологических нарративов.

На платформе практически ничего не контролируется. Алгоритмы и процессы принятия решений в Твиттере абсолютно непрозрачны. Более того, Илон Маск использует социальную сеть как политическое оружие, что стало очевидным во время недавних выборов в США.

Вердер занимает четкую позицию против ненависти, языка вражды, дискриминации и исключения. Клуб гордится тем, что отстаивает разнообразие, свободу и демократию, а также единство и солидарность в обществе.

С учетом недавней радикализации платформы для клуба была перейдена черта. Поэтому Вердер покидает Твиттер с немедленным вступлением решения в силу и надеется, что более 600 тысяч подписчиков клуба присоединятся к нам на платформе Bluesky", – говорится в сообщении.

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