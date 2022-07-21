Очередным новичком стал 29-летний Джесси Лингард, сообщает официальный сайт "лесников". Хавбек получил контракт на один сезон и футболку с номером 10.

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Лингард является воспитанником академии МЮ, проведя в системе клуба 20 лет – он присоединился к манкунианцам еще мальчишкой, а дебютировал под руководством Луи ван Гала в 2014-м. В сезоне 2021/22 сыграл 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист. В общей сложности провел 232 поединка в составе первой команды (35 голов, 21 результативный пас). Выиграл 4 трофея – Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Лингард стал одиннадцатым летним новичком Форест в межсезонье, то есть готова чуть ли не полностью новая команда. В составе "лесников" есть еще один воспитанник МЮ – голкипер Дин Хендерсон, которого взяли в аренду.

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