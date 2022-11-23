Жорди Альба присоединился к Фрэнки де Йонгу в обвинениях в отношении Барселоны.

На прошедших выходных полузащитник Барселоны Френки де Йонг обвинил каталонский клуб в попытке избавиться от него посредством утечки конфиденциальной информации в СМИ. Как информирует Mundo Deportivo, теперь в составе Барселоны появился еще один футболист, обвиняющий клуб в подобном поведении.

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Сообщается, что это – левый защитник команды Жорди Альба. Игрок открыто выступил против клубной политики, согласно которой клуб начинает "топить" игрока, если тот отказывается соглашаться на снижение зарплаты.

Клубное правление Барселоны опровергает информацию об утечке данных контрактов футболистов.

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