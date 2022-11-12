"Это было плохое выступление и соответствующий результат. Совершенно очевидно, что это недостаточный уровень для Эвертона. Наша ошибка привела к первому голу, но второй нельзя было засчитывать. Защитник падает из-за травмы головы (сначала Тарковски, затем Миколенко – прим. Футбол 24), поэтому игра должна быть остановлена.

Ужас Миколенко в видеообзоре матча Борнмут – Эвертон – 3:0

Судья ошибся в этом моменте, но это не тот случай, когда все можно свалить на арбитра. Наша реакция была неправильной, трудно отыгрываться в гостях после 0:2. Это дает сопернику и его болельщикам мощный импульс. С нашей стороны усилий было недостаточно", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

"Ириски" проиграли второй матч АПЛ подряд и опережают зону вылета всего на очко. Впереди длительная пауза на чемпионат мира.

Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался