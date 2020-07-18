"Второй Гармаш": Бабич предостерег Игнатенко от подражания скандальной экс-звезде Динамо

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился мыслями относительно удаления полузащитника Даниила Игнатенко в матче против полтавской Ворсклы. Права на хавбека до сих пор принадлежат донецкому Шахтеру.

"Опорный полузащитник не имеет права получать такие простые карточки. Очевидно, маргарина еще не прибавилось у него. Если этот футболист, имея такие данные, хочет играть в хороший футбол, а у него все для этого есть, то ему нужно немного повзрослеть, чтобы это не был второй Гармаш, который постоянно будет подводить свою команду, где бы он не играл.

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Я очень сильно разочарован его действиями. Даже представить себе не мог, что футболист, выходя на второй тайм, мог получить красную карточку. Ведь я и мои помощники сказали ему, чтобы он корректно сыграл в единоборствах, поскольку уже висел на желтой карточке. Он нас подвел. И себя он подвел", – заявил Бабич в комментарии Футбольному формату.

Напомним, что в матче 31-го тура УПЛ против Ворсклы Даниил Игнатенко был удален на старте второго тайма. Приазовцы, в конце концов, уступили полтавчанам (1:2).

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