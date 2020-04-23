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"Второй Аллегри" Ювентусу не нужен – Кассано унизил топ-тренера, которого сватали в Турин

12:58 24 Читати українською
"Второй Аллегри" Ювентусу не нужен – Кассано унизил топ-тренера, которого сватали в Турин
Аллегри Анчелотти, Моуринью и Зидан / фото из соцсетей

Бывший форвард ряда итальянских клубов и мадридского Реала Антонио Кассано поделился мыслями относительно будущего тренера туринского Ювентуса.

Одиозный нападающий советует боссам "Старой синьоры" не рассматривать кандидатуру Зинедина Зидана на должность наставника туринцев, сообщает Goal.com.

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"Он отличный парень, но является точной копией Аллегри, они просто хотят играть в стиле Юве в Ювентусе. Для чего возвращаться к тому, что ты оставил позади?", – заявил Кассано.

Также, по мнению экс-форварда Реала, Зидан будет выглядеть органично во главе ПСЖ. Назначение на родине станет для французского специалиста настоящим вызовом, поскольку парижане грезят триумфом в Лиге чемпионов.

К слову, Зинедин Зидан в статусе игрока провел 5 сезонов за Ювентус, стал 2-кратным чемпионом Италии и завоевал Суперкубок УЕФА-1996.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Зинедин Зидан Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Антонио Кассано Антонио Кассано Ювентус Ювентус
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