Металлист 1925 – Верес – 1:4 – видео голов и обзор второго подряд фиаско команды Эдмара
21:04 - Читати українською
Верес на выезде уничтожил Металлист 1925 в поединке 11-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Металлист 1925 – Верес на "Футбол 24".
завершено
Дмитрий Кльоц 10’
Валерий Кучеров 69’
Михаил Сергийчук 90’
10’ Дмитрий Кльоц
69’ Валерий Кучеров
90’ Михаил Сергийчук
Верес заработал право на пенальти уже на 9 минуте – Клёц уверенно реализовал приговор арбитра. А в начале второй половины Лебеденко удвоил преимущество ровенчан, ассистировал ему Дахновский. Кучеров ударом с разворота сделал счет разгромным, а на гол Ростислава Русина за Металлист 1925 результативно ответил Сергийчук.
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Таким образом, Верес набрал 17 пунктов и расположился на 5 месте, а Металлист 1925 с 10 очками оказался на десятой строчке.
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