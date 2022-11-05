Верес на выезде уничтожил Металлист 1925 в поединке 11-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Металлист 1925 – Верес на "Футбол 24".

Верес заработал право на пенальти уже на 9 минуте – Клёц уверенно реализовал приговор арбитра. А в начале второй половины Лебеденко удвоил преимущество ровенчан, ассистировал ему Дахновский. Кучеров ударом с разворота сделал счет разгромным, а на гол Ростислава Русина за Металлист 1925 результативно ответил Сергийчук.

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Таким образом, Верес набрал 17 пунктов и расположился на 5 месте, а Металлист 1925 с 10 очками оказался на десятой строчке.