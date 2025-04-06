Фулхэм одолел Ливерпуль в матче 31-го тура АПЛ (3:2). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".

В воскресенье днем ​​Ливерпуль потерпел второе поражение в этом сезоне. Если до этой встрече "красные" пропустили в 30 матчах АПЛ 27 мячей, то на "Крейвен Коттедж" они пропустили трижды в течение 14 минут.

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Это была абсолютная сенсация – ворота Келлехера поразили Сессеньон, Ивоби и Родриго. Команда Арне Слота ответила двумя голами – отличились Мак Аллистер и Луис Диас.

Несмотря на это поражение, Ливерпуль продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 9-очковым отрывом от Арсенала.