Второе поражение "красных" в сезоне в видеообзоре матча Фулхэм – Ливерпуль – 3:2
20:10 - Читати українською
Фулхэм одолел Ливерпуль в матче 31-го тура АПЛ (3:2). Смотрите голы и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
23’ Райан Сессеньон
32’ Алекс Ивоби
37’ Родриго Мунис
72’ Луис Диас
23’ Райан Сессеньон
32’ Алекс Ивоби
37’ Родриго Мунис
72’ Луис Диас
В воскресенье днем Ливерпуль потерпел второе поражение в этом сезоне. Если до этой встрече "красные" пропустили в 30 матчах АПЛ 27 мячей, то на "Крейвен Коттедж" они пропустили трижды в течение 14 минут.
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Это была абсолютная сенсация – ворота Келлехера поразили Сессеньон, Ивоби и Родриго. Команда Арне Слота ответила двумя голами – отличились Мак Аллистер и Луис Диас.
Несмотря на это поражение, Ливерпуль продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 9-очковым отрывом от Арсенала.
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