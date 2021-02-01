Брайтон разобрался с Тоттенхэмом (1:0) в матче 21 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка.

Хозяева смело начали поединок, регулярно создавая опасность у ворот Льориса. На 17 минуте счет удалось открыть Троссару, который завершил простую, но очень эффективную атаку Брайтона.

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Тоттенхэм без Кейна не смог вырвать хотя бы ничью. Внимания стоит только выстрел Карлоса Винисиуса, с которым красиво справился Роберт Санчес. 1:0 – Брайтон вырывает сверхважные очки для борьбы за выживание, а подопечные Моуринью вынуждены мириться с вторым поражением подряд.