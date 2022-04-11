Милан сенсационно не сумел переиграть Торино (0:0) в 32 туре Серии А. Смотрите видео самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

В предыдущем туре "россонери" разошлись миром с Болоньей (0:0), а в этот раз не смогли обыграть туринцев в очень ровном поединке с большим количеством моментов.

Милан не сумел переиграть Торино – вторая подряд сухая ничья отдаляет от чемпионства