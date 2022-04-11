Вторая подряд осечка на пути к чемпионству в видеообзоре матча Торино – Милан
10:23 - Читати українською
Милан сенсационно не сумел переиграть Торино (0:0) в 32 туре Серии А. Смотрите видео самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
В предыдущем туре "россонери" разошлись миром с Болоньей (0:0), а в этот раз не смогли обыграть туринцев в очень ровном поединке с большим количеством моментов.
Милан не сумел переиграть Торино – вторая подряд сухая ничья отдаляет от чемпионства
Несмотря на ничью, Милан остался на первом месте, ему в спину дышит Интер, который имеет на два очка меньше и поединок в запасе. К концу чемпионата всего 6 туров.
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