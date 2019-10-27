Вторая лига: ВПК-Агро возглавил группу Б, тернопольская Нива снова потеряла очки

Состоялись матчи 18 тура Второй лиги.

Вторая лига, 18 тур

Горняк – Энергия – 1:0

Гол: Григорик, 45+1 (пен.).

Черноморец-2 – Альянс – 1:5

Голы: Плохотнюк, 64 – Приходько, 31, Шарай, 54 (пен.), 90+2, Загинайлов, 54, Гаврас, 71.

ВПК-Агро – Кристалл – 2:0

Голы: Сидоренко, 7 (пен.), Соколянский, 89.

Реал Фарма – Никополь – 0:2

Голы: Мандровський, 2, Молочко, 68.

Энергия оштрафована на 25 тысяч гривен за пластиковую бутылку

Буковина – Калуш – 1:2

Голы: Иванченко, 84 – Габриэль, 53, Савошко, 90.

Нива Тернополь – Верес – 0:0

Ужгород – Нива Винница – 0:2

Голы: Брижчук, 73, 75.

Матчи Диназ – Подолье и Авангард-2 – Таврия – перенесено.

В группе А тернопольская Нива снова потеряла очки, не сумев обыграть Верес. "Зелено-желтые" не побеждают уже на протяжении четырех матчей, поэтому в турнирной таблице к ним уверенно приближается Калуш, который в отчетном туре вырвал победу в Черновцах в матче с местной Буковиной. Также отметим несколько неожиданную победу винницкой Нивы в Ужгороде.

Фанаты винницкой Нивы заставили своих игроков снять футболки прямо на поле

В группе Б лидерство захватил ВПК-Агро, который в домашнем матче одолел своего прямого конкурента – херсонский Кристалл. Альянс, который в турнирной таблице идет на третьем месте, разгромил Черноморец-2. Никополь обыграл Реал Фарма и продолжил свою победную серию, которая длится уже четыре матча.