Вторая лига: ВПК-Агро возглавил группу Б, тернопольская Нива снова потеряла очки

Состоялись матчи 18 тура Второй лиги.
Вторая лига, 18 тур
Горняк – Энергия – 1:0
Гол: Григорик, 45+1 (пен.).
Черноморец-2 – Альянс – 1:5
Голы: Плохотнюк, 64 – Приходько, 31, Шарай, 54 (пен.), 90+2, Загинайлов, 54, Гаврас, 71.
ВПК-Агро – Кристалл – 2:0
Голы: Сидоренко, 7 (пен.), Соколянский, 89.
Реал Фарма – Никополь – 0:2
Голы: Мандровський, 2, Молочко, 68.
Энергия оштрафована на 25 тысяч гривен за пластиковую бутылку
Буковина – Калуш – 1:2
Голы: Иванченко, 84 – Габриэль, 53, Савошко, 90.
Нива Тернополь – Верес – 0:0
Ужгород – Нива Винница – 0:2
Голы: Брижчук, 73, 75.
Матчи Диназ – Подолье и Авангард-2 – Таврия – перенесено.
В группе А тернопольская Нива снова потеряла очки, не сумев обыграть Верес. "Зелено-желтые" не побеждают уже на протяжении четырех матчей, поэтому в турнирной таблице к ним уверенно приближается Калуш, который в отчетном туре вырвал победу в Черновцах в матче с местной Буковиной. Также отметим несколько неожиданную победу винницкой Нивы в Ужгороде.
Фанаты винницкой Нивы заставили своих игроков снять футболки прямо на поле
В группе Б лидерство захватил ВПК-Агро, который в домашнем матче одолел своего прямого конкурента – херсонский Кристалл. Альянс, который в турнирной таблице идет на третьем месте, разгромил Черноморец-2. Никополь обыграл Реал Фарма и продолжил свою победную серию, которая длится уже четыре матча.