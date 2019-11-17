Вторая лига: ВПК-Агро в добавленное время вырвал победу над Черноморцем-2 и возглавил Группу Б

В воскресенье во Второй лиге состоялся поединок между Черноморцем-2 и ВПК-Агро. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 21-й тур, группа Б

Черноморец-2 – ВПК-Агро – 1:2

Голы: Титаевський, 43 – Дорошенко, 39 (пен.), 90+2 (пен.)

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В воскресенье, в рамках 21-го тура во Второй лиге состоялась встреча потенциального лидера группы Б с откровенным аутсайдером – ВПК-Агро приехал в гости к Черноморцу-2. Команды играли на равных почти весь первый тайм, однако на 30-й минуте хозяева нарушили правила в своей штрафной и Дорошенко четко реализовал пенальти. Еще до перерыва "моряки" усилиями Титаевського сумели отыграться и уйти на перерыв при ничейном счете.

Второй тайм прошел в бескомпромиссной борьбе и все шло к боевой ничьей. Однако, на второй добавленной минуте гости получили право на еще один одиннадцатиметровый, который снова безупречно выполнил все тот же Дорошенко.

После этой победы ВПК-Агро единолично возглавил турнирную таблицу группы Б, набрав 48 очков, Черноморец-2 с десятью пунктами остается последним.

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