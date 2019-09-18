Вторая лига: Верес уступил Полесью, Нива Т неожиданно потеряла очки в матче с Ужгородом

Состоялись очередные матчи 10-го тура Второй лиги Украины.

Вторая лига, 10-й тур

Диназ – Нива В – 2:1

Голы: Ичанский, 63, Гарбар, 90+4 – Загорулько, 79

Буковина – Чайка – 2: 1

Голы: Крашневський, 49, Палагнюк, 58 – Тименко, 79

Полесье – Верес – 2:0

Голы: Семчук, 32, Галенков, 85

Калуш – Подолье – 5:2

Голы: Легкий, 16 Кохман, 19 Лаврук, 59, 76, Габриэль, 82 – Каверин, 86, Воловик, 89 (пен.)

ВПК-Агро – Черноморец-2 – 4:0

Голы: Будняк, 15 Шарко, 55, Дорошенко, 68, Соколянский, 76

Кристалл – Никополь – 3:0

Голы: Мартян, 5, Жовтюк, 55, Корякин, 85

Реал Фарма – Авангард-2 – 2:1

Голы: Полищук, 69, 90 (пен) – Клюев, 58

Горняк – Таврия – 3:0

Голы: Бука, 57, 90+2, Прялкин, 88

Николаев-2 – Альянс – 0:3

Голы: Анцибор, 2, 33, Шевченко, 56

Удаление: Сурженко, 76 (Николаев-2)

Нива Т – Ужгород – 0:0

Подолье неожиданно потеряло очки в матче с Калушем и уступило второе место группы А, на которое поднялось Полесье. Житомиряне уверенно разобрались с ровенским Вересом и теперь идут вслед за Нивой. Тернопольчане также не смогли избежать проблем с Ужгородом и упустили шанс закрепиться на вершине турнирной таблицы.

А вот у лидера группы В Кристалла игра была простой – разгром Никополя со счетом 3:0. Турнирная таблица чемпионата по ссылке.

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