toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ ДЕСНА - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Вторая лига: Верес разошелся миром с Калушем, тернопольская Нива победой закрепилась на первом месте

19:43 30 Читати українською
Вторая лига: Верес разошелся миром с Калушем, тернопольская Нива победой закрепилась на первом месте
Нива Т закрепилась на первом месте Второй лиги / Фото ФК Нива Т

Состоялись матчи 11-го тура Второй лиги Украины.

Вторая лига, 11-й тур

Оболонь-2 – Нива Тернополь – 1:2

Голы: Степаненко, 90 (пен.) – Хохлов, 74, Волохатый, 83

Верес – Калуш – 1:1

Голы: Яременко, 17 – Танчин, 88

Таврия-Симферополь – Николаев-2 – 0:2

Голы: Заричнюк, 6, 30

Ужгород – Диназ – 2:4

Голы: Пуканыч, 16 Пасечник, 45 – Бриженко, 14 Терещенко, 34, Корешков, 48, Авдалян, 74

Фанаты винницкой Нивы заставили своих игроков снять футболки прямо на поле

Результаты других матчей тура по ссылке.

Узнать ситуацию в турнирной таблице Второй лиги можно здесь.

blog_ava
Ворскла – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
16:56
3830
Теги
Таврия-Симферополь Таврия-Симферополь Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига Верес Верес Калуш Калуш Николаев-2 Николаев-2 Диназ Диназ Оболонь-2 Оболонь-2 Ужгород Ужгород
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
57
мин
Лацио
21:45
Парма
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук