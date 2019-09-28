Вторая лига: Верес разбил Подолье, Таврия в дерби уступила Кристаллу

В матче 12 тура Второй лиги Верес на своем поле разбил Подолье, тогда как Таврия в херсонском дерби уступила Кристаллу.

Вторая лига, 12 тур

ВПК-Агро – Реал Фарма – 3:1

Голы: Алексанов, 53, Яременко, 65, Сидоренко, 75 – Полищук, 10

Таврия – Кристалл – 1:2

Голы: Макарченко, 11 – Малыш, 50, Барладым, 79

Никополь – Энергия – 0:0

Верес – Подолье – 5:0

Голы: Шестаков, 8, Яременко, 37, 66, Соломка, 40, 75

Чайка – Калуш 1:0

Гол: Жиколь, 66

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Верес в матче 12 тура Второй лиги дома принимал Подолье из Хмельницкого. Уже в первом тайме ровенчане отгрузили гостям 3 мяч, а после перерыва Яременко и Соломка оформили по дублю и довели счет до очень неприличного. Верес после этого разгрома набрал 20 очков и поднялся на 3 место в турнирной таблице группы А, у Подолья 18 очков и 4 позиция.

Таврия в Бериславе принимала Кристалл. Уже в первом тайме крымчане повели в счете после точного удара Макарченко, но после перерыва Малыш и Барладым перевернули ход встречи. Таврия после 12 туров набрала 9 очков и находится на 8 позиции в группе Б, а Кристалл лидирует, имея в активе 28 очков.

Турнирную таблицу вы можете посмотреть по ссылке.