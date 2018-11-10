Вторая лига: Верес одолел тернопольскую Ниву, Минай победой отстоял первое место

Германия — 19:32 1629
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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матча
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Заря – Карпаты: шедевр Шведа не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии в матче УПЛУкраина — 18:52 255
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Финальный матч Кубка Либертадорес Бока Хуниорс – Ривер Плейт находится под угрозой срываМир — 17:12 146
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