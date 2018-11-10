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Вторая лига: Верес одолел тернопольскую Ниву, Минай победой отстоял первое место

18:21 62 Читати українською
Вторая лига: Верес одолел тернопольскую Ниву, Минай победой отстоял первое место
Минай победил Ниву В / Фото ФК Минай

Состоялись очередные матчи 17-го тура Второй лиги Украины.

Вторая лига, 17-й тур

Кристалл – Энергия – 3:0

Голы: Малыш, 16, 38, Гливо, 64

Минай – Нива В – 2:1

Голы: Гегедош, 17 Лобода, 90+4 – Савошко, 61

Никополь – Реал Фарма – 0:1

Гол: Какушин, 87

Кремень – Горняк – 0:0

Нива Т – Верес – 0:1

Гол: Маик, 82

Чайка – Полесье – 0:1

Гол: Мищенко, 23

Вторая лига17 турКозак-Арена (Петропавловская Борщаговка)

Чайка - Полесье: Суббота 10 ноября 2018

Чайка
Матч окончен
0 : 1
Полесье
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Чайка - Полесье Нива Тернополь - Верес Кристалл - Энергия Новая Каховка Кремень - Горняк Никополь - Реал Фарма Вторая лига Минай - Нива Винница
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