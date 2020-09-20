Вторая лига, 3-й тур

Оболонь–2 – Подолье – 0:0

Рубикон – Чайка – 1:3

Голы: Куноун, 64 – Волк, 23 (пен), Тименко, 34 (пен), Цебро, 55

Перемога – Кривбасс – 1:0

Гол: Боженар, 63

Яруд – Энергия – 1:3

Голы: Быковский, 41 – Доля, 16, Студенка, 67, Комиссар, 77

Буковина – Ужгород – 0:1

Гол: Ряшко, 41

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Оболонь-2 принимала Подолье на своем поле. Фаворитами в этом матче были гости, однако они не сумели реализовать свое преимущество. Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине матча ситуация не изменилась – не слишком яркий футбол без результативных действий. 0:0 и Подолья теряет возможность возглавить турнирную таблицу группы А, а Оболонь–2 расположилась на 5 месте.

Поединок между Рубиконом и Чайкой в ​​группе А был значительно интереснее. Команды продемонстрировали яркий футбол с четырьмя голами. В первом тайме дважды отличились гости. После перерыва Чайка забила третий гол и похоронила шансы Рубикона на ничью. Однако хозяева не опустили руки и сумели забить гол престижа. 1:3 – Чайка одерживает первую победу в сезоне.

Кривбасс на выезде встречался с Перемогой. Гости в случае победы имели шансы возглавить группу B. Однако матч оказался не слишком богатым на моменты. Единственный мяч во встрече забил Боженар на 63 минуте, таким образом установив окончательный счет 1:0 в пользу Победы. Кривбасс идет на втором месте.

Яруд принимал Энергию из Новой Каховки в поединке третьего тура группы В. Гости быстро забили, но хозяева совместными усилиями отыграли один мяч. После перерыва Энергия взяла игру под свой контроль и отметилась дважды. 1:3 – уверенная победа гостей.

Ужгород играл с Буковиной на выезде и претендовал на лидерство в группе А. Гости в статусе фаворитов матч начали быстрее и агрессивнее, а уже на 41 минуте это преимущество конвертировалась в забитый гол. Во втором тайме Буковина не сумела отыграться, а поединок так и завершился со счетом 0:1 в пользу Ужгорода – команда единолично возглавила группу А.

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