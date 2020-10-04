Вторая лига 2020/21, 5-й тур

Ужгород – Нива В – 2:1

Голы: Пуканыч, 59, 76 – Пидопригора, 85

Эпицентр – Чайка – 1:1

Голы: Буй, 2 – Сафиханов, 47

Никополь – Днепр Черкасы – 0:0

Удаление: Молоков, 61 (Днепр)

Перемога – Черкащина – 1:1

Голы: Пилипенко, 54 – Долгий, 59

Таврия-Симферополь – Кривбасс – матч перенесен

Ужгород стал единственным клубом чемпионата, который сумел одержать победу в этот игровой день. Главным героем стал Адриан Пуканыч, который в свое время играл в составе сборной Украины – полузащитник отметился дублем. Нива ответила голом Пидопригоры в конце встречи, однако не смогла зацепиться за ничью. Эпицентр и Чайка разошлись миром. Хозяева вышли вперед уже на 2 минуте благодаря голу Буя, однако Сафиханов в начале второй половины установил окончательный счет.

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Перемога и Черкащина сыграли с таким же счетом. Пилипенко на 54 минуте вывел хозяев вперед в счете, однако Долгий уже через 5 минут выровнял положение. А Никополь и черкасский Днепр завершили матч без забитых мячей. Единственное, чем запомнился матч – удаление Молокова, однако Никополь не воспользовался численным преимуществом. Еще один матч – Таврия Симферополь – Кривбасс – перенесен из-за массового заражения COVID-19 в команде из Кривого Рога.

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