Вторая лига: Ужгород вырвал победу у Нивы В благодаря дублю экс-игрока сборной Украины, Эпицентр и Чайка разошлись миром
Состоялись воскресные матчи 5-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".
Вторая лига 2020/21, 5-й тур
Ужгород – Нива В – 2:1
Голы: Пуканыч, 59, 76 – Пидопригора, 85
Эпицентр – Чайка – 1:1
Голы: Буй, 2 – Сафиханов, 47
Никополь – Днепр Черкасы – 0:0
Удаление: Молоков, 61 (Днепр)
Перемога – Черкащина – 1:1
Голы: Пилипенко, 54 – Долгий, 59
Таврия-Симферополь – Кривбасс – матч перенесен
Ужгород стал единственным клубом чемпионата, который сумел одержать победу в этот игровой день. Главным героем стал Адриан Пуканыч, который в свое время играл в составе сборной Украины – полузащитник отметился дублем. Нива ответила голом Пидопригоры в конце встречи, однако не смогла зацепиться за ничью. Эпицентр и Чайка разошлись миром. Хозяева вышли вперед уже на 2 минуте благодаря голу Буя, однако Сафиханов в начале второй половины установил окончательный счет.
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Перемога и Черкащина сыграли с таким же счетом. Пилипенко на 54 минуте вывел хозяев вперед в счете, однако Долгий уже через 5 минут выровнял положение. А Никополь и черкасский Днепр завершили матч без забитых мячей. Единственное, чем запомнился матч – удаление Молокова, однако Никополь не воспользовался численным преимуществом. Еще один матч – Таврия Симферополь – Кривбасс – перенесен из-за массового заражения COVID-19 в команде из Кривого Рога.