Вторая лига: Ужгород уверенно переиграл Оболонь-Бровар-2

В матче 9 тура Второй лиги Ужгород на своем поле разобрался с резервной командой Оболони-Бровар.

Вторая лига. Группа А, 9 тур

Ужгород – Оболонь-Бровар-2 – 3:1

Голы: Пуканыч, 42, Дрозд, 62, Машталир, 68 – Пучковский, 23

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Ужгород в рамках 9 тура Второй лиги дома принимал Оболонь-Бровар-2. Резервная команда "пивоваров" открыла счет на 23-й минуте точным ударом Пучковского. Закарпатцы отыгрались под конец тайма. Свой 3-й гол в нынешнем сезоне забил бывшая звезда УПЛ Адриан Пуканыч.

После перерыва Дрозд вывел хозяев вперед, а Машталир также забил свой 3-й гол в нынешней кампании. В итоге, Ужгород одержал уверенную победу и набрал 10 очков, поднявшись на 6 место в турнирной таблице группы А, Оболонь-Бровар-2 осталась с 8 пунктами, находясь на 8 позиции.

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