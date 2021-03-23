Вторая лига

Таврия-Симферополь – Кривбасс – 1:1

Голы: Бойко, 90 – Ременюк, 57

Яруд – Никополь – 2:0

Голы: Слищенко, 24 (АГ), Мочивенський, 46

Удаление: Омельченко, 87 (Никополь)

Днепр Черкассы – Энергия – 1:0

Гол: Аверьянов, 7

Ужгород – Эпицентр – 2:0

Голы: Вишневский, 44, Ченка, 88

Удаление: Бадло, 65 (Эпицентр)

Рубикон – Буковина – 1:3

Голы: Заричнюк, 68 – Калайтан, 10, 15, Клочан, 81

Таврия-Симферополь и Кривбасс подарили болельщикам красивый матч с интригой и эмоциями. После безголевого первого тайма Кривбасс отметился первым и играл на победу. Другие планы были у херсонцев – на 90 минуте они сумели вырвать ничью после стремительной контратаки. Таврия-Симферополь осталась на второй строчке группы Б, Кривбасс – на третьей с разницей в один зачетный балл.

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Яруду же удалось уверенно переиграть Никополь. Автогол в первом тайме и забитый мяч сразу после перерыва подарили клубу из Мариуполя три очка и 9 место, Никополь опустился на 10 место.

Днепр из Черкасс шокировал Энергию уже в дебюте встречи. Точный удар удался Аверьнову. Во второй 45-минутке гости из Новой Каховки пытались отыграться, но попытки были тщетными. Черкасский Днепр вплотную приблизился к Энергии, которая осталась на 7 строчке.

Едва ли не главным противостоянием дня считалась встреча Ужгорода и Эпицентра. Команды радовали энергичным футболом, а забили первыми закарпатцы. Подача со штрафного и скидка на пустые ворота завершились уверенной реализацией Вишневского за несколько мгновений до перерыва. На 65-й минуте Эпицентр остался в меньшинстве, чем сполна воспользовался Ужгород. Стремительная контратака, несколько пасов, точный удар Чонка и мяч в сетке. Ужгород празднует победу и выход на вторую позицию в группе А. Коллектив сравнялся с лидером Диназом по очкам – у обоих по 28. А вот команда из Дунаевцев осталась на 4 строчке, имея в своем активе 24 зачетных балла.

Игровой день завершали Рубикон и Буковина. Клуб из Черновцов захватил инициативу и до 15 минуты вел в счете 2:0 – дубль оформил Калайтан. После перерыва Рубикон восстановил интригу усилиями Заричнюка, но Клочан на 81-й похоронил шансы киевлян хотя бы на ничью. Буковина набрала 18 пунктов, но осталась на 7 строчке, Рубикон – предпоследний из 9 зачетными баллами.

Вторая лига: Диназ обошел Подолье и вырвался в лидеры, Металлург и Кривбасс приблизились к первым позициям