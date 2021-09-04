Вторая лига, 7 тур

Карпаты Галич – АФСК Киев – 2:1

Голы: Бей, 68, Лебедь, 86 (пен.) – Студинкин, 82

Диназ – Буковина – 4:2

Голы: Апанчук, 27 (пен.), Чепурненко, 37,59, Логинов, 92 (аг) – Салбак, 24 Палагнюк, 45 (пен.)

Удаление: Сивка, 78 (Б)

Тростянец – Реал Фарма – 1:0

Гол: Гайван, 63 (пен.)

Энергия – Яруд – 1:1

Голы: Федоров, 90+4 – Литюк, 88

Карпаты Галич одержали вторую победу подряд, одолев столичную АФСК. Все главные события произошли после перерыва, а концовка превратилась в драму с привкусом скандала. Бей и Студинкин обменялись голами, после чего арбитр решил назначить "подозрительный" пенальти в пользу Карпат. Защитник гостей действительно сыграл рукой, но есть большие сомнения, что это было уже в пределах штрафной. Роман Лебедь четко исполнил приговор и принес своей команде 3 очка.

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Диназ и Буковина устроили главную феерию дня с 6 голами. Соперники поочередно выходили вперед, однако завершающие полчаса были полностью за хозяевами. Особенно комичным вышел автогол Логинова, который слишком жестко сбросил мяч головой, подставив своего голкипера. 4:2 – Диназ добыл 16 очков и по крайней мере временно будет лидером группы А.

Поединки второго слота вышли значительно скучнее. "Пенальтийную" традицию продолжил Тростянец. Именно удар Гайвана с "точки" позволил минимально одолеть Реал Фарму и прервать трехматчевую серию поражений. В матче Энергия – Яруд все катилось к нулевой ничьей, пока спокойствие не нарушил Литюк. Гостям оставалось продержаться несколько минут, но чуть ли не в последней атаке Федоров таки "украл" желанные 2 очка – 1:1.

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