МФК Металлург разобрался с Перемогой в 15-м туре Второй лиги. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Вторая лига, группа Б. 15 тур

Перемога – МФК Металлург – 1:2

Голы: Сердюк, 99 – Сидоров, 20, Крапивный, 40

Запорожская команда претендует на выход в Первую лигу. На момент начала игры Металлург шел третьим, имея 26 очков. Перемога, которая представляет Днепр, занимала шестое место (14 пунктов).

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Первый тайм сложился удачно для гостей – уже на 20-й минуте они повели в счете. Ошибка защитников Перемоги вблизи собственной штрафной привела к потере мяча. Алексей Сидоров метров с 13-ти прошил голкипера. Еще до перерыва Металлург забил и второй гол. Дмитрий Крапивный получил мяч после вбрасывания аута и из-за пределов штрафной сумасшедшей пушкой поразил дальнюю девятку! Если в сетке ворот жил паук – шансов выжить у него не было.

Впрочем, в дебюте второй половины игры Перемога сократила отставание. Голкипер Металлурга Ярослав Котляров не удержал мяч после подачи со штрафного, а Родион Сердюк поразил уже пустые ворота.

Больше забитых мячей не было. МФК Металлург набрал 29 пунктов и вернул себе второе место, обойдя Кривбасс. Перемога осталась шестой.

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