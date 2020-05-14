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Вторая лига решила не доигрывать сезон – команды не могут придерживаться медпротокола

16:09 56 Читати українською
Вторая лига решила не доигрывать сезон – команды не могут придерживаться медпротокола
Верес – Нива Т / Фото ФК Верес

Игроки команд Второй лиги будут оставаться без работы до старта следующего сезона.

Сезон 2019/20 для команд Второй лиги – завершен, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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За такое решение проголосовало большинство президентов команд турнира. Причиной этого называют невозможность выполнять требования медпротокола.

После 20-ти туров Группы А таблицу возглавляют Нива Т, Полесье и Вереч соответственно. В группе Б ситуация следующая – ВПК Агро, Кристалл и Альянс.

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коронавирус Вторая лига
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