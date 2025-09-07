Состоялись матчи 7-го тура Второй лиги. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 7-й тур

Группа A

Нива Винница – Реал-Фарма – 3:0

Голы: Загорулько, 2, 9, Евтихов, 29

Удаления: Щербак, 64 (Реал-Фарма)

Ольховцы – Скала 1911 – 0:5

Голы: Жумига, 23, Лесовик, 26, Гаркавенко, 44, Мердеев, 56, Мациевский, 73

Удаление: Немчанинов, 22 – Лукьянченко, 88

Нива Тернополь-2 – Буковина-2 – 1:0

Гол: Бац, 31

Куликов-Белка – Ужгород – 4:1

Голы: Панасюк, 23, Патуляк, 37 (пен.), Шарабура, 50, Квасный, 64 – Эмере, 71

Группа B

Колос-2 – Ребел – 1:0

Гол: Канаев, 48

Левый Берег-2 – Горняк-Спорт – 3:0

Голы: Венделл, 45, Мищенко, 81, Пасечный, 87

Локомотив – Пенуэл – 5:0

Голы: Мордас, 4, Мочевинский, 41, Лях, 76, Монастич, 82, Сахненко, 90+2

Вторая лига: экс-звезда Динамо победным ассистом помог сохранить лидерство, триллер Реал-Фармы и Ольховцев

В группе A винницкая Нива уверенно одолела Реал-Фарму благодаря дублю Загорулько. Еще один мяч забил Евтихов, зафиксировав уверенную победу винничан в большинстве после удаления Щербака.

Скала 1911 в матче с двумя удалениями уничтожила "Вильховцы со счетом 5:0. Одну из красных карточек получил Дмитрий Немчанинов, известный по выступлениям в Волыни, Олимпике и других клубах УПЛ.

В матче двух дублей Нива-2 минимально одолела Буковину-2 благодаря голу Марьяна Баца. Благодаря этому тернополяне вырвались на первую строчку в турнирной таблице группы A.

Куликов-Белка зато опустила Ужгород на последнее место, разгромив закарпатцев со счетом 4:1.

В группе B Колос-2 продолжил свой мощный старт сезона, одолев Ребел – 1:0. Теперь и у ковалевцев, и у киевлян одинаковое количество очков – по 15. Правда у Колоса-2 есть матч в запасе, поэтому они могут единолично возглавить таблицу после следующего матча.

Левый Берег-2 разгромил Горняк-Спорт (3:0), приблизившись к группе лидеров.

А сенсационный Локомотив, выбивший в Кубке Украины Колос, теперь уничтожил в чемпионате криворожский Пенуэл со счетом 5:0. Киевляне вышли на шестое место, тогда как Пенуэл предпоследний в группе B.

Вторая лига: хет-трик Волошина принес победу команде Рыбалки и Гармаша, Полесье-2 разбило дубль Нивы Т