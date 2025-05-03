Состоялись сразу несколько матчей 16-го тура Второй лиги, в которых определился и чемпион третьего по силе первенства Украины. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2024/25, 16-й тур

Группа А

Ольховцы – Куликов-Белка – 3:0

Голы: Панасенко, 35, (пен.), Шестаков, 37, 63

Пробий – Полесье-2 – 3:1

Голы: Радульский, 2, Дриган, 55, Харук, 63 – Авраменко, 53

Реал Фарма – Рух-2 – 0:0

Группа Б

Горняк-Спорт – Нива В – 1:0

Гол: Катеринка, 33

В группе А Пробий официально стал чемпионом, став недосягаемым за 2 тура до конца первенства. Все решила победа над дублем Полесья. Уже на 2-й минуте команда из Городенки повела в счете благодаря голу Радульского. Во втором тайме Авраменко сравнял счет, но Дриган и Харук своими мячами принесли победу Пробию, гарантировав первое место.

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Ольховцы в своем матче разбили Куликов-Белку, оторвавшись от дна таблицы. А Рух-2 расписал безголевую ничью с "Реалом Фармой, оставшись вторым в таблице за 2 тура до конца чемпионата. А в группе Б Горняк-Спорт приблизился к группе лидеров, обыграв винницкую Ниву.