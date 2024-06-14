Вторая лига впервые со времени полномасштабного вторжения будет разделена на две группы по географическому принципу, сообщает официальный сайт ПФЛ.

ПФЛ официально утвердила формат Первой лиги сезона 2024/25

Две группы по 12 команд сыграют в 2 круга – 22 тура + 2 матча плей-офф (1-е и 2-е места групп).

Нововведением также станут матчи плей-офф непосредственно во Второй лиге. Состоятся дополнительные финальные матчи плей-офф за 1-е и 3-е места. Победитель Второй лиги, который выиграет финальный матч между лучшими командами групп А и Б, переходит в Первую лигу напрямую. Команда, проигравшая финал, играет стыковой матч с 15-м местом Первой лиги.

Победитель плей-офф за 3-е место играет стыковой матч с 14-м местом Первой лиги. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, играют два матча – дома и на выезде (очередность определяется жеребьевкой). Дополнительные матчи проводят команды, что будут играть стыковые матчи с командами Первой лиги ПФЛ.

Напомним, в сезоне 2023/24 во Второй лиге стартовали 15 команд, однако к финишу пришли только 13 коллективов (ВАСТ и МФК Металлург-2 снялись с турнира).

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