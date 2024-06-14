Вторая лига претерпит существенные изменения – ПФЛ определилась с новым форматом на сезон 2024/25
Профессиональная футбольная лига объявила правила проведения третьего по силе дивизиона чемпионата Украины.
Вторая лига впервые со времени полномасштабного вторжения будет разделена на две группы по географическому принципу, сообщает официальный сайт ПФЛ.
ПФЛ официально утвердила формат Первой лиги сезона 2024/25
Две группы по 12 команд сыграют в 2 круга – 22 тура + 2 матча плей-офф (1-е и 2-е места групп).
Нововведением также станут матчи плей-офф непосредственно во Второй лиге. Состоятся дополнительные финальные матчи плей-офф за 1-е и 3-е места. Победитель Второй лиги, который выиграет финальный матч между лучшими командами групп А и Б, переходит в Первую лигу напрямую. Команда, проигравшая финал, играет стыковой матч с 15-м местом Первой лиги.
Победитель плей-офф за 3-е место играет стыковой матч с 14-м местом Первой лиги. Команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, играют два матча – дома и на выезде (очередность определяется жеребьевкой). Дополнительные матчи проводят команды, что будут играть стыковые матчи с командами Первой лиги ПФЛ.
Напомним, в сезоне 2023/24 во Второй лиге стартовали 15 команд, однако к финишу пришли только 13 коллективов (ВАСТ и МФК Металлург-2 снялись с турнира).
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