Ужгород получил право сыграть во Второй лиге, сообщил президент ПФЛ Александр Каденко в комментарии Tribuna.

Тренер, который выводил команду в УПЛ, официально возглавил клуб Второй лиги – он заменил экс-коуча Карпат

Закарпатцы, которые в сезоне 2021/22 были представлены в Первой лиге, приостановили свои выступления после российской агрессии. Клуб возобновил деятельность и хотел стартовать во Второй лиге, но Комитет аттестации клубов УАФ не выдал им аттестат на участие в сезоне 2024/25. Такая же участь постигла и одесский Титан.

Оба клуба в середине июня подали апелляции и накануне получили решение. Ужгороду удалось выиграть дело и вернуться в профессиональные соревнования. Зато Титан потерпел фиаско и не будет участвовать в чемпионате. На следующей неделе (9-10 июля) планируют провести жеребьевку – к тому времени должен быть окончательный список участников.

Напомним, ранее сообщалось, что во Второй лиге примут участие 23 клуба, которые будут разделены на две подгруппы по региональному принципу. Базовый день начала соревнований – 5 августа.

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