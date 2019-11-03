Вторая лига: Полесье вернуло себе лидерство, Альянс уничтожил Реал Фарму

Состоялись три воскресные матчи очередного тура украинской Второй лиги.

Вторая лига, 19 тур

Калуш – Полесье – 0:2

Голы: Притыковский, 33, Боровец, 45

Никополь – Горняк – 0:0

Альянс – Реал Фарма – 5:0

Голы: В. Шарай, 2, 31, Сидоренко, 33, С. Шарай, 57, Поднебенной, 70 (пен.)

Полесье вернуло себе первую строчку группы А, которую вчера (2 ноября) захватил Верес. Житомирская команда провела ударную концовку первого тайма в гостевом матче против Калуша и обеспечила себе легкие три очка.

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В группе В первыми сыграли Никополь и Горняк, однако порадовать зрителей хотя бы одним голом не смогли – 0:0. Компенсировать недостаток забитых мячей решил Альянс, который сверхуверенно разобрался с Реал Фармой. Особенно старался хавбек хозяев Владислав Шарай, в активе которого дубль.

Турнирная таблица Второй лиги