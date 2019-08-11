Вторая лига: Полесье разгромило Оболонь-2, Нива Т переиграла Буковину

Состоялись заключительные матчи 3-го тура Второй лиги.

Вторая лига 2019/20, 3-й тур

Буковина – Нива Т – 0:2

Голы: Резник, 68, Кохман, 81

Горняк – ВПК-Агро – 1:0

Гол: Кателин, 83

Калуш – Ужгород – 2:1

Голы: Кныш, 48, Савошко, 60 – Машталир, 40

Никополь – Альянс – 1:1

Голы: Молочко, 62 – Анцибор, 20

Энергия – Таврия Симферополь – 1:0

Гол: Махнев, 84, (пен.)

Николаев-2 – Реал-Фарма – 1:1

Голы: Березнянский, 60 – Горбовский, 45+2

Полесье – Оболонь-2 – 4:1

Голы: Галенко, 42, Немтинов, 50, Даудов, 54, 62 – Потопальский, 74

Полесье без проблем разбила Оболонь-2. В первом тайме Галенко открыл счет в матче. После перерыва Немтинов удвоил преимущество, а Даудов оформил дубль. Потопальский отличился голом престижа. Энергия вырвала победу у Таврии Симферополь благодаря реализованному пенальти на 84-ой минуте.

Вторая лига: Верес одолел Чайку, Нива В уступила Подолью, Кристалл оказался сильнее Черноморца-2

Нива Т на выезде переиграла Буковину благодаря голам Резника и Кохмана во втором тайме. Калуш получила выездную победу над Ужгородом, на гол Машталир результативно ответили Кныш и Савошко.

Таким образом, Полесье вступило 9 очков и возглавляет группу А, Калуш с 7 пунктами расположилась на 2 ступени, а Нива Т, Верес, Подолье и Оболонь-Бровар 2 набрали по 6 очков. Горняк же возглавляет группу Б с 9 пунктами, Кристалл, Энергия и Николаев-2 имеют в активе по 7 очков.