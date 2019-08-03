Вторая лига: Полесье одержало вторую победу в сезоне, Диназ снова проиграл, Калуш разгромил Ниву В

В субботу, 3 августа, продолжился второй тур чемпионата Украины 2019/20 среди команд Второй лиги.
Вторая лига, 2 тур
Группа А
Диназ – Нива Т – 0:3
Голы: Скакун, 49, Ризнык, 52, 65
Чайка – Подолье – 0:1
Гол: Липовуз, 39
Нива В – Калуш – 0:3
Голы: Денега, 13, Лебедь, 44, Кабанюк, 88
Ужгород – Полесье – 1:2
Голы: Пуканыч, 60 – Немтинов, 20, Галенко, 36
Группа Б
ВПК-Агро – Никополь – 3:0
Голы: Васильев, 77, Коломоец, 80, Шмигельский, 85
Альянс – Энергия – 1:1
Голы: Загинайлов, 11 (пен) – Бочак, 9
Во втором туре чемпионата Украины в группе А Второй лиги тернопольская Нива разгромила дебютанта Диназ 3:0, а винницкая Нива с таким же счетом проиграла Калушу. Подолье и Полесье минимально одолели своих оппонентов. Отметим, что гол престижа в составе Ужгорода провел известный полузащитник Адриан Пуканыч.
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В группе Б ВПК-Агро разгромил Никополь и одержал уже вторую победу в сезоне, а Энергия и Альянс победителя не определили.
Турнирная таблица чемпионата Украины среди команд Второй лиги – Группа А, Группа Б.