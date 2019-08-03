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Вторая лига: Полесье одержало вторую победу в сезоне, Диназ снова проиграл, Калуш разгромил Ниву В

20:06 37 Читати українською
Вторая лига: Полесье одержало вторую победу в сезоне, Диназ снова проиграл, Калуш разгромил Ниву В
Полесье одержало вторую победу в сезоне

В субботу, 3 августа, продолжился второй тур чемпионата Украины 2019/20 среди команд Второй лиги.

Вторая лига, 2 тур

Группа А

Диназ – Нива Т – 0:3

Голы: Скакун, 49, Ризнык, 52, 65

Чайка – Подолье – 0:1

Гол: Липовуз, 39

Нива В – Калуш – 0:3

Голы: Денега, 13, Лебедь, 44, Кабанюк, 88

Ужгород – Полесье – 1:2

Голы: Пуканыч, 60 – Немтинов, 20, Галенко, 36

Группа Б

ВПК-Агро – Никополь – 3:0

Голы: Васильев, 77, Коломоец, 80, Шмигельский, 85

Альянс – Энергия – 1:1

Голы: Загинайлов, 11 (пен) – Бочак, 9

Во втором туре чемпионата Украины в группе А Второй лиги тернопольская Нива разгромила дебютанта Диназ 3:0, а винницкая Нива с таким же счетом проиграла Калушу. Подолье и Полесье минимально одолели своих оппонентов. Отметим, что гол престижа в составе Ужгорода провел известный полузащитник Адриан Пуканыч.

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В группе Б ВПК-Агро разгромил Никополь и одержал уже вторую победу в сезоне, а Энергия и Альянс победителя не определили.

Турнирная таблица чемпионата Украины среди команд Второй лиги – Группа А, Группа Б.

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