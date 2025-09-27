В субботу, 27 сентября, состоялись очередные матчи 10-го тура Второй лиги Украины. Результаты и отчет поединков читайте в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2025/26, 10-й тур

Группа А

Реал Фарма – Атлет – 0:2

Голы: Пресич, 12, Мовчан, 85

Буковина-2 – Полесье-2 – 1:0

Гол: Савин, 72

На субботу были запланированы два матча группы А. В первом из них Атлет на выезде уверенно одолел Реал Фарму, которая не знает вкуса побед уже в девяти турах. Первый гол забил Пресич уже на 12-й минуте, замкнув классный навес с правого фланга. А в конце игры Даниил выступил в роли ассистента, отдав на ход Мовчану, который в касание перебросил голкипера – победа Атлета со счетом 2:0!

А дубль Полесья неожиданно уступил Буковине-2. Хотя игра длительное время была ничейной – обе команды не могли забить. Единственный гол во встрече был забит на 72-й минуте: Савин решил пробить с линии штрафной и попал в дальний угол. Это поражение стало первым в сезоне для Полесья-2.

Даже несмотря на неудачу дубль Полесья остался первым в турнирной таблице с 18 очками в активе (столько же у Самбор-Нивы-2, которая имеет значительно худшую разницу мячей). Буковина-2 с 13 пунктами поднялась на 6 позицию. Атлет после победы над Реал Фармой набрал 12 баллов и расположился на седьмой строчке, а вот команда из Одессы осталась последней с 1 очком в активе.

