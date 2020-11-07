Чемпионат Украины. Вторая лига, 10 тур

Волынь-2 – Оболонь-2 – 1:1

Голы: Богомаз, 47 – Сичевский, 22

Чернигов – Подолье – 0:3

Голы: Салбак, 4, Мчедлвишвили, 17 (авт), Костенко, 90+3

Карпати Галич – Нива Винница – 4:2

Голы: Деда, 19, 40, 69, Мердеев, 90 – Костюк, 6, Пидопрыгора, 90+1

ОПФК Черкащина – Балканы – 2:1

Голы: Долинский, 76, Сулейман, 90+1 – Платунов, 66

Нереализованный пенальти: Кунья де Оливейра, 34 (Балканы)

Волынь-2 в Луцке принимала Оболонь-2. Гости забили в середине первого тайма. Дмитрий Сичевский роскошным ударом поразил девятку ворот хозяев. Правда, немного помог рикошет. Луцкая команда отыгралась сразу после перерыва – даже комментатор поединка не успел на возобновление игры, явно не ожидав такого развития событий. Автором забитого мяча стал Богомаз. Больше забитых мячей не было– обе команды разместились во второй половине таблицы.

Вторая лига: Металл благодаря двум пенальти обыграл главного конкурента, Карпаты разгромно проиграли Диназу

Поединок Чернигов – Подолье, который проходил в Киеве, начался крайне неудачно для номинальных хозяев. Уже на 4-й минуте Фади Салбак удачно сыграл на добивании и вывел Подолье вперед. Вскоре Чернигов организовал чрезвычайно курьезный мяч в собственные ворота. Мчедлишвили нарушил неписаное правило – не отдавать вратарю в створ. Кипер не был готов к такому, как следствие – 0:2. На последних секундах игры гости забили третий раз, реализовав контратаку. Костенко после ошибки голкипера забивал уже в пустые ворота. Подолье продолжает находиться в топ-3 группы А (19 очков), а Чернигов остался 8-м (8 пунктов).

Карпаты Галич принимали Ниву Винницу. Гости, набравшие лишь 3 очка, отличились уже в дебюте игры – Костюк классным выстрелом поразил дальний угол. Пропущенный гол не смутил хозяев – еще до перерыва Ярослав Деда оформил дубль, дважды воспользовавшись неудачными действиями защитников и вратаря гостей. Во втором тайме тот же Деда оформил хет-трик, к которому добавил еще и ассист, хотя мог забивать и сам. Впрочем, гости еще успели сократить отставание – в итоге, 4:2. У команды Романа Гнатива 20 очков – столько же имеет Эпицентр, матч которого перенесен.

Черкащина и Балканы встречались на поле последних. На 34-й минуте команда из Одесской области не забила пенальти – как оказалось, это был лучший момент до перерыва. Его испортил де Оливейра, который и заработал право на 11-метровый. Черкащину спасла штанга. Во втором тайме все же пошли голы – сначала Платунов эффектно разобрался в штрафной и поразил дальний угол, а Черкащина отыгралась после углового. Уже в компенсированное время номинальные хозяева забили второй гол. 2:1 – Балканы находятся во втором десятке, а команда из Черкасс пока 5-я.