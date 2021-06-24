Состоялось собрание ПФЛ, на которых рассматривались заявки команд на Вторую лигу.

В третьем по силе дивизионе Украины состоялось пополнение – сразу 12 команд присоединились к турниру, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Карпаты (Львов), Мукачево, ЛНЗ, Левый Берег (Киев), Любомир (Ставище), АФСК Киев, СК Тростянец, ФК Сумы, Скорук (Никопольский район), СК Полтава, Виктория Николаевка и Волчанск.

Также о своем намерении заявиться во вторую лигу сообщил МФК Николаев, хотя команда в прошлом сезоне финишировала 4-й в Первой лиге.

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