Перемога – Яруд – 3:0

Голы: Сердюк, 19, Пономаренко, 25, Радченко, 39

Удаление: Мочевинський, 79 (Яруд), Линкевич, 81 (Перемога)

Матч начался довольно активно в исполнении обеих команд, но открыли отсчет забитых мячей именно хозяева. В частности, на помощь пришел угловой, подачу с которого замкнул Сердюк. О Родионе защитники Яруда совсем забыли в штрафной.

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Уже через несколько минут Пономаренко результативно завершил стремительную атаку левым флангом. Поставил точку в забивной 45-минутке Радченко, шедеврально перебросив голкипера мариупольцев. На второй тайм команды вышли меньше мотивированными на ворота, но больше – на борьбу, что в итоге конвертировалось в удаления в составе обоих коллективов.

Перемога благодаря уверенному триумфу (3:0) набрала 18 зачетных баллов и поднялась на 6 место группы Б Второй лиги. Яруд, который имел в своем активе 16 очков, остался девятым.

Турнирная таблица Второй лиги

Видео гола Радченко: