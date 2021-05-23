Состоялись воскресные поединки в рамках 23-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 23-й тур

Николаев-2 – Перемога – 3:4

Голы: Тимко, 1, Фальковский, 77, (пен.), 83, (пен.) – Докукин, 7, Радченко, 50, (пен.), 72, Сердюк, 59

Буковина – Эпицентр – 0:1

Гол: Кузив, 80

Подолье – Чернигов – 1:0

Гол: Костенко, 59

Нива Винница – Карпаты Галич – 1:1

Голы: Зеленевич, 90+3 – Лебедь, 81, (пен.)

Нереализованный пенальти: Загорулько, 90 (Нива В)

Николаев-2 и Перемога выдали феерический поединок, в котором торжествовали последние. Уже на первой минуте Тимко вывел николаевцев вперед, но Докукин выровнял положение через 6 минут. А после перерыва Радченко и Сердюк оформили разгромное преимущество – в активе первого дубль. На это Николаев-2 ответил дублем Фальковского с пенальти, но Перемога все же стала триумфатором поединка.

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Эпицентр и Подолье добыли одинаковые победы над Буковиной и Черниговом соответственно. Подолье минимально обыграло Чернигов благодаря голу Костенко, а Эпицентр на последних минутах вырвал победу – решающий забитый мяч в активе Кузива.

Карпаты Галич на выезде не смогли обыграть винницкую Ниву. Команды не могли отличиться до 80 минуты, когда Лебедь вывел галичан вперед ударом с отметки. Впрочем, удержать победу чудом не удалось – сначала Загорулько не реализовал пенальти, но Зеленевич все же спас ничью для Нивы.

Таким образом, Победа набрала 22 очка и расположилась на 7 месте группы Б, а Николаев-2 с 8 пунктами остался предпоследним. Эпицентр набрал 44 очка и остался третьим с двумя матчами в запасе, Подолье с 48 пунктами расположился на 2 ступене, а Карпаты упустили возможность обогнать Эпицентр и остались четвертыми.

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