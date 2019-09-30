Вторая лига: Оболонь-2 вдевятером уступила Диназу, Ужгород переиграл Буковину

В рамках 12-го тура Второй Лиги Черноморец-2 в большинстве не смог переиграть Горняк, Ужгород удержал победу над Буковиной.

Вторая лига 2019/20, 12-й тур

Черноморец-2 – Горняк – 0:0

Удаление: Коцюмака, 90+4

Оболонь-2 – Диназ – 1:2

Голы: Степаненко, 46, (пен.) – Бовтрук, 64, Терещенко, 90+2

Удаления: Ткач, 43, Покойовий, 64

Ужгород – Буковина – 1:0

Гол: Пуканыч, 40

Диназ в большинстве вырвал волевую победу над Оболонью-2. Счет открыли киевляне, Степаненко реализовал пенальти. Однако удаления Ткача и Покойового серьезно повлияли на игру. Бовтрук сравнял счет после второго удаления, а Терещенко в компенсированное время принес победу. В других матчах Пуканыч принес победу Ужгороду, а Горняк удержал ничейный счет в матче с Черноморцем-2, несмотря на удаление.

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Таким образом, Диназ и Ужгород занимают 6 и 7 места соответственно, имея в активе 15 и 12 очков соответственно в группе А. Горняк с 19 пунктами остался на 4 позиции с 19 пунктами, а Черноморец-2 из 7 зачетными баллами остался на 9 месте.