Вторая лига: Нива Винница обыграла Полесье

Завершился матч 4 тура Второй лиги между винницкой Нивой и житомирским Полесьем. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В 4 туре Второй лиги житомирское Полесье принимало винницкую Ниву.

Гости владели инициативой и открыли счет еще в первом тайме.

После перерыва им удалось удвоить преимущество и одержать победу.

Полесье имеет в активе 6 очков и находится на 8 месте группы А, Нива Винница с таким же количеством зачетных баллов занимает 6 строчку в таблице.

Вторая лига, группа А, 4 тур

Полесье – Нива В – 0:2

Голы: Шестаков, 36, Федосов, 66