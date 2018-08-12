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Вторая лига: Нива Винница обыграла Полесье

20:25 66 Читати українською
Вторая лига: Нива Винница обыграла Полесье
Вторая лига: Нива Винница обыграла Полесье

Завершился матч 4 тура Второй лиги между винницкой Нивой и житомирским Полесьем. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В 4 туре Второй лиги житомирское Полесье принимало винницкую Ниву.

Гости владели инициативой и открыли счет еще в первом тайме.

После перерыва им удалось удвоить преимущество и одержать победу.

Полесье имеет в активе 6 очков и находится на 8 месте группы А, Нива Винница с таким же количеством зачетных баллов занимает 6 строчку в таблице.

Вторая лига, группа А, 4 тур

Полесье – Нива В – 0:2

Голы: Шестаков, 36, Федосов, 66

Вторая лига4 турПолесье (Житомир)

Полесье - Нива Винница: Воскресенье 12 августа 2018

Полесье
Матч окончен
0 : 2
Нива Винница
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Теги
Вторая лига Нива Винница Нива Винница Полесье Полесье Полесье - Нива Винница
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