Вторая лига, 6 тур

Нива В – Рубикон – 4:0

Голы: Зеленевич, 25 Петрик, 40, Загорулько, 63, Георгиев, 90+2

Перемога – Николаев – 1:2

Голы: Литвяк, 13 – Фальковский, 18, 23

Полтава – Энергия – 2:3

Голы: Савенков, 28, Яременко, 68 – Бесараб, 40, Бондарь, 49, Россохатый, 81

Удаление: Бондарь, 54 (Е)

Реал Фарма – МФК Металлург – 0:3

Голы: Шалфеев, 63, Сидоров, 70, 90+4 (пен.)

Винницкая Нива продолжила свою беспроигрышную серию до 4 матчей. На этот раз жертвой стал Рубикон, который был разгромлен со счетом 4:0.

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Перемога и Николаев решили все еще в первом тайме. Литвяк оперативно вывел днепрян вперед, однако Фальковский дублем склонил чашу весов на сторону "корабелов" – 1:2. Металлург на выезде разбил Реал Фарму, которая без очков остается на дне таблицы. Запорожцы все еще идут без поражений (3 ничьи и 3 победы), расположившись на третьей строчке группы Б.

Главная драма дня развернулась в Полтаве, где местная команда принимала Энергию. Соперники обменялись голами до перерыва, а затем Бондарь умудрился забить и получить удаление. Яременко равновесие восстановил, однако последнее слово было за гостями – героем эпизода стал Вадим Россохатый.

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