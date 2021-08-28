Вторая лига: Нива В разбила Рубикон, Металлург одолел Реал Фарму, перестрелка Полтавы и Энергии
В субботу одновременно состоялись четыре поединка 6-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 6 тур
Нива В – Рубикон – 4:0
Голы: Зеленевич, 25 Петрик, 40, Загорулько, 63, Георгиев, 90+2
Перемога – Николаев – 1:2
Голы: Литвяк, 13 – Фальковский, 18, 23
Полтава – Энергия – 2:3
Голы: Савенков, 28, Яременко, 68 – Бесараб, 40, Бондарь, 49, Россохатый, 81
Удаление: Бондарь, 54 (Е)
Реал Фарма – МФК Металлург – 0:3
Голы: Шалфеев, 63, Сидоров, 70, 90+4 (пен.)
Винницкая Нива продолжила свою беспроигрышную серию до 4 матчей. На этот раз жертвой стал Рубикон, который был разгромлен со счетом 4:0.
Первая лига: Кривбасс совершил сумасшедший камбек, минимальные победы Кремня и Прикарпатья, ничья Олимпика и Оболони
Перемога и Николаев решили все еще в первом тайме. Литвяк оперативно вывел днепрян вперед, однако Фальковский дублем склонил чашу весов на сторону "корабелов" – 1:2. Металлург на выезде разбил Реал Фарму, которая без очков остается на дне таблицы. Запорожцы все еще идут без поражений (3 ничьи и 3 победы), расположившись на третьей строчке группы Б.
Главная драма дня развернулась в Полтаве, где местная команда принимала Энергию. Соперники обменялись голами до перерыва, а затем Бондарь умудрился забить и получить удаление. Яременко равновесие восстановил, однако последнее слово было за гостями – героем эпизода стал Вадим Россохатый.
Вторая лига: Карпаты снова проиграли, Волчанск вырвал победу благодаря невероятному соло-проходу в стиле Бейла