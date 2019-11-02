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Вторая лига: Нива Тернополь потеряла лидерство в группе А, Верес обыграл Диназ

16:24 35 Читати українською
Вторая лига: Нива Тернополь потеряла лидерство в группе А, Верес обыграл Диназ
Состоялись матчи 19-го во Второй лиг/ ПФЛ

Состоялись субботние матчи 19-го тура во Второй лиге. О результатах читайте на сайте Футбол 24.

Вторая лига, 19 тур, матчи субботы

Верес – Диназ – 2:1

Голы: Шестаков, 80 (пен.), 83 – Дмитренко, 88.

Удаление: Петренко.

Нива Винница – Оболонь-Бровар-2 – 2:2

Голы: Маляренко, 70, Загорулько, 77 – Потомальский, 11 Козий, 90+8.

Подолье – Буковина – 0:1

Гол: Сивка, 58 (пен.)

Таврия – Черноморец-2 – 1:0

Гол: Сахнюк, 72.

Чайка – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Турчанов, 70, Тименко, 78 (пен.) – Ризнк, 87.

Энергия – Николаев-2 – 1:2

Голы: Маляренко, 70 – Биневский, 8, Росляков, 90.

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Верес дома обыграл Диназ: команды устроили голевую перестрелку на последних минутах, в которой сильнее были подопечные Юрия Вирта, которые возглавили турнирную таблицу группы А. Правда, завтра их может опередить житомирское Полесье, которое проведет выездной матч против Калуша.

Винницкая Нива не смогла удержать преимущество в матче со второй командой Оболони-Бровар. Винничане пропустили в добавленное время и неожиданно упустили победу.

Тернопольская Нива в очередной раз потеряла очки. На этот раз "зелено-желтые" уступили Чайке. Команда не выигрывает уже пять матчей, следствием чего стала потеря лидирующей позиции в группе А.

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