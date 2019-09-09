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Вторая лига: Нива Т на последних секундах дожала Чайка, Николаев-2 так же переиграл Энергию

20:04 12 Читати українською
Вторая лига: Нива Т на последних секундах дожала Чайка, Николаев-2 так же переиграл Энергию
Вторая лига / ФК Нива Т

Тернопольская Нива на своем поле в компенсированное арбитром время переиграла Чайку, тогда как Николаев-2 так же минимально обыграл Энергию.

Вторая лига, 8 тур

Нива Т – Чайка – 1:0

Гол: Кисленко, 90+2

Николаев-2 – Энергия – 1:0

Гол: Заричнюк, 90+2

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В 8 туре группы А тернопольская Нива принимала дома Чайку из Петропавловской Борщаговки. Поединок медленно катился к ничьей, пока в компенсированное арбитром время Кисленко не забил победный мяч.

В итоге, Нива Т набрала 19 очков и лидирует в турнирной таблице, Чайка на 9 позиции с 5 пунктами.

В группе Б Николаев-2 по абсолютно аналогичному сценарию обыграл Энергию. Героем стал Заричнюк. "Корабелы" сейчас имеют 12 очков и находятся на 6 позиции, тогда как команда из Новой Каховки занимает место выше с 14 пунктами.

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Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка Николаев-2 Николаев-2 Нива Тернополь Нива Тернополь Чайка Чайка Вторая лига
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