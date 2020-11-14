Вторая лига, 11-й тур

Нива Винница – Рубикон – 2:1

Голы: Костюк, 54, Громок, 73 – Шутенко, 38

Удаление: Заричнюк, 57 (Р)

Энергия – Реал Фарма – 3:0

Голы: Солдатов, 61, Доля, 65 (пен), Колесников, 73 (АГ)

Вторая лига, 5-й тур

Оболонь-2 – Чернигов – 0:0

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Винницкая Нива одержала победу в напряженном домашнем матче с Рубиконом. Под занавес первой 45-минутки сумели отличиться гости, однако сразу же после перерыва хозяева ответили точным ударом. На 57 минуте Рубикон остался в меньшинстве, а Нива воспользовалась численным преимуществом и победила 2:1. Победа выводит Ниву на 12 место, подвигая Карпаты на последнее место. Рубикон идет восьмым.

Энергия и Реал Фарма выдали безголевой первый тайм. Во второй 45-минутке была настоящая феерия в исполнении Энергии. Два забитых мяча и автогол дарят три очка гостям и выводят их на 7 позицию. Реал Фарма остается десятой в группе Б.

В перенесенном матче 5-го тура Чернигов не сумел одолеть Оболонь-2 на выезде. В случае победы именно гости могли обойти соперника из Киева в турнирной таблице. Однако этого не произошло – команды выдали безголевой матч, а потому финальный свисток зафиксировал сухую ничью. Оболонь-2 идет десятой в группе А, Чернигов расположился на одну ступеньку выше.

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