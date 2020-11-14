Вторая лига: Нива сенсационно одолела Рубикон и опустила Карпаты на последнее место, Энергия разгромила Реал Фарму
Состоялись очередные поединки 11-го тура и перенесенная встреча 5-го тура Второй лиги. Отчеты о матчах читайте на "Футбол 24".
Вторая лига, 11-й тур
Нива Винница – Рубикон – 2:1
Голы: Костюк, 54, Громок, 73 – Шутенко, 38
Удаление: Заричнюк, 57 (Р)
Энергия – Реал Фарма – 3:0
Голы: Солдатов, 61, Доля, 65 (пен), Колесников, 73 (АГ)
Вторая лига, 5-й тур
Оболонь-2 – Чернигов – 0:0
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Винницкая Нива одержала победу в напряженном домашнем матче с Рубиконом. Под занавес первой 45-минутки сумели отличиться гости, однако сразу же после перерыва хозяева ответили точным ударом. На 57 минуте Рубикон остался в меньшинстве, а Нива воспользовалась численным преимуществом и победила 2:1. Победа выводит Ниву на 12 место, подвигая Карпаты на последнее место. Рубикон идет восьмым.
Энергия и Реал Фарма выдали безголевой первый тайм. Во второй 45-минутке была настоящая феерия в исполнении Энергии. Два забитых мяча и автогол дарят три очка гостям и выводят их на 7 позицию. Реал Фарма остается десятой в группе Б.
В перенесенном матче 5-го тура Чернигов не сумел одолеть Оболонь-2 на выезде. В случае победы именно гости могли обойти соперника из Киева в турнирной таблице. Однако этого не произошло – команды выдали безголевой матч, а потому финальный свисток зафиксировал сухую ничью. Оболонь-2 идет десятой в группе А, Чернигов расположился на одну ступеньку выше.
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