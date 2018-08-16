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Вторая лига: Николаев-2 и Таврия сильнейшего не выявили

21:41 21 Читати українською
Вторая лига: Николаев-2 и Таврия сильнейшего не выявили
Валерий Восконян / ФК Николаев

Николаев-2 дома принимал симферопольскую Таврию в матче 5 тура Второй лиги.

В матче группы Б Второй лиги встретились Николаев-2 и симферопольская Таврия, которые открыли программу 5 тура.

Симферопольцы имели шанс обойти Горняк и Кремень и выйти на 1 место в турнирной таблице, но не смогли обыграть резервную команду "корабелов". Как следствие, ничья 0:0.

Таврия после 5 туров имеет 7 очков и находится на 3 строчке в турнирной таблице, тогда как Николаев-2 занимает 7 место с 5 очками.

Украина. Вторая лига. Группа Б, 5 тур

Николаев-2 – Таврия – 0:0

Теги
Таврия-Симферополь Таврия-Симферополь Вторая лига Николаев-2 Николаев-2
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