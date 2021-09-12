Вторая лига, 8-й тур

Чайка – Мункач – 3:4

Голы: Тименко, 6, Василенко, 22 Потопальский, 26 – Горный, 46, 53, Стень, 58, Галас, 73

Победа – Никополь – 4:0

Голы: Кича, 11 Валеев, 40, Фхакадзе, 74, Донгаузер, 87

Вторая лига: Нива В разгромила АФСК, Карпаты Львов победили Буковину, Скорук разбил Реал-Фарму

Чайка тремя голами в первом тайме, казалось, сняла все вопросы относительно победителя поединка против Мнукача. Однако, похоже, тренер закарпатцев нашел нужные слова для своих подопечных в перерыве, ведь во втором тайме на поле доминировали именно гости. Футболисты Мункача смогли не только сравнять счет, но и вырвать три очка, которые позволили им подняться на 7-ю строчку турнирной таблицы группы А. Чайка – 8-я.

В другом поединке тура Победа не заметила Никополь. Хозяева отличились 4-мя голами без ответа и ворвались в тройку лидеров группы Б.

Металлист 1925 – Динамо: Шкурин ошеломляет, украинец растрачивает доверие Луческу, а 3 старых героя зажигают в матче УПЛ