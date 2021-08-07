Вторая лига, 3-й тур

Мункач – Карпаты Галич – 2:2

Голы: Стень, 32, 53 – Бей, 19, Дуда, 74

Нереализованный пенальти: Стень, 88

Чайка – Нива Винница – 2:2

Голы: Сычевский, 24, Лыга, 47 – Георгиев, 37, Кучер, 72

Яруд – Перемога – 1:2

Голы: Тищенко, 17 – Кича, 37, 86

Николаев – Таврия-Симферополь – 2:2

Голы: Кравченко, 72, Студенко, 90+4 – Гура, 54, Ковалев, 62

Галицкие Карпаты приехали на Закарпатье, где провели результативный матч с Мункачем. "Львов" вперед вывел Бэй, но преимущество в счете не было длительным, ведь вскоре Стень ответил дублем. Тем не менее, Карпатам удалось вырвать хотя бы очко – финальную точку во встрече установил Деда. Правда, это мог сделать то же Стень, если бы реализовал пенальти на последних минутах. В конце концов, обе команды остались на вершине группы А, имея в активе по 7 очков.

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Не менее эффектный по количеству голов матч выдали Чайка и винницкая Нива – оба коллектива забивали по мячу в каждом из таймов. А вот Перемога в матче с Ярудом одержала результат, который соответствует ее названию. Решающим стал дубль Кичи, которым он отличился после пропущенного гола от Тищенко.

Николаев вместе с Таврией-Симферополь закрывали игровой день. Первый мяч во встрече в свой актив записал Гура, реализовав выход один на один после великолепного паса из глубины. Удвоил преимущество херсонцев Ковалев шедевральным ударом издали. Но после Николаев перевернул игру с ног на голову, забив дважды. Очередные эффектные 2:2 на табло.

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