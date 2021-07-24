Вторая лига: Мункач дебютировал в турнире с победы над Черниговом
22:19 - Читати українською
Начался новый сезон Второй лиги матчем Мункач – Чернигов. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
завершено
Вторая лига, первый тур
Мункач – Чернигов – 1:0
Гол: Гирный, 20
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Закарпатский клуб одержал историческую для себя победу после переквалификации из любителей.
Мункач забил быстрый мяч и пытался удержать победный счет. Гости из Чернигова больше контролировали мяч, но не смогли вырвать хотя бы ничью из-за надежной игры голкипера закарпатцев.
В следующем туре Мункач пожалует в гости к Буковине, а Чернигов встретится с Рубиконом.
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