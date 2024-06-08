ПФЛ рассматривает два варианта проведения соревнований Второй лиги в сезоне 2024/25, сообщает "ТаТоТаке".

Первая и Вторая лиги определилась с датой начала нового сезона – известно, когда стартует Кубок Украины

Первый вариант – 24 команды будут распределены на две группы по 12 коллективов, которые сыграют в два круга. По окончании этого этапа победители каждой из групп сыграют стыковые матчи между собой. Победитель этой пары выходит в Первую лигу, а команда, которая проиграет, сыграет стыковые матчи с 15-й командой Первой лиги.

Команды, которые займут 2-е место по итогам первого этапа, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых сыграет плей-офф с 14-й командой Первой лиги за право сыграть во втором по силе дивизионе.

Второй вариант – клубы делятся на три группы по 8 команд и играют в три круга. Победители групп и лучшая вторая команда сформируют полуфинальные пары, после чего в кубковом формате будет определен победитель лиги. Схема выхода команд в Первую лигу будет идентична первому варианту – победитель Второй лиги выходит напрямую, а 2-я и 3-я команды сыграют переходные матчи с 15-й и 14-й командами Первой лиги соответственно.

Напомним, в сезоне 2023/24 во Второй лиге стартовали 15 команд, однако к финишу пришли только 13 коллективов (ВАСТ и МФК Металлург-2 снялись с турнира). Золотые медали третьего по силе дивизиона и, как следствие, путевку в Первую лигу получила Дружба

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