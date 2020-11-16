"Недавно состоялись выборы в местные органы власти. Надеемся, что поддержка со стороны города и области продолжится. Если нам откажут в финансировании, будем вынуждены проект Нива закрыть. Спонсоры? Мы их ищем, обращаемся. Но, к сожалению, у винницкого бизнеса пока почему-то нет заинтересованности в финансировании Нивы.

Калуш официально снялся со Второй лиги – матч с Карпатами отменен

В 2020 году бюджет ФК Нива составил 2,5 миллиона гривен. В то же время бюджеты наших соперников достигают 8-10 миллионов гривен. Сегодня мы не имеем возможности пригласить квалифицированных футболистов из других городов, ведь надо платить за их проживание, питание. Поэтому Нива занимается повышением уровня мастерства местных воспитанников. Для этого нужно время и терпение.

С прошлого года мы изменили вектор развития клуба в плане более активного привлечения воспитанников местного футбола. Для этого была создана Нивы U-19, которая играет в чемпионате Украины среди сверстников", – цитирует Куницу официальный сайт клуба.

После 10-ти туров Второй лиги Нива занимает 12-ю строчку турнирной таблицы группы А.

Чемпионы мира по "не стыдно за поражение", или печальное испанское г**но – Рамос создал Украине серьезную проблему