Третий по силе дивизион чемпионата Украины получил еще одного претендента на участие в новом сезоне.

Звягель из Житомирской области претендует на участие в новом сезоне Второй лиги, сообщает Sportarena.

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Клуб из Новограда-Волынского был участником любительского чемпионата Украины в прошлой кампании, что является одним из главных пунктов для получения профессионального статуса и участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ. Также участвовать во Второй лиге планирует одесская Реал-Фарма.

Ранее сообщалось, что дебют на профессиональном уровне может ждать еще двух представителей первенства ААФУ. Речь идет о Ниве из Бузовой (Киевщина) и ФК ВАСТ из Николаева.

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